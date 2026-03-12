Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила десять дронов над компрессорной станцией "Турецкого потока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 12.03.2026 (обновлено: 13:27 12.03.2026)
ПВО уничтожила десять дронов над компрессорной станцией "Турецкого потока"
ПВО уничтожила десять дронов над компрессорной станцией "Турецкого потока" - РИА Новости, 12.03.2026
ПВО уничтожила десять дронов над компрессорной станцией "Турецкого потока"
Российская ПВО в ночь на 12 марта сбила 10 украинских БПЛА над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", сообщило РИА Новости, 12.03.2026
ПВО уничтожила десять дронов над компрессорной станцией "Турецкого потока"

ПВО сбила 10 БПЛА над станцией, обеспечивающей подачу газа по "Турецкому потоку"

Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская ПВО в ночь на 12 марта сбила 10 украинских БПЛА над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", сообщило министерство обороны России.
"С 3.55 до 06.45 мск 12-го марта в воздушном пространстве над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", расчетами российских средств ПВО и РЭБ уничтожены 10 украинских ударных БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
 
