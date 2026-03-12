https://ria.ru/20260312/pvo-2080181795.html
ПВО уничтожила десять дронов над компрессорной станцией "Турецкого потока"
ПВО уничтожила десять дронов над компрессорной станцией "Турецкого потока" - РИА Новости, 12.03.2026
ПВО уничтожила десять дронов над компрессорной станцией "Турецкого потока"
Российская ПВО в ночь на 12 марта сбила 10 украинских БПЛА над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", сообщило РИА Новости, 12.03.2026
ПВО уничтожила десять дронов над компрессорной станцией "Турецкого потока"
