Над Калужской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 12.03.2026
Над Калужской областью сбили два беспилотника
Над Калужской областью сбили два беспилотника
Над Калужской областью сбили два беспилотника
ПВО уничтожила два беспилотных аппарата над территорией Сухиничского муниципального округа Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.03.2026
безопасность, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Владислав Шапша
Над Калужской областью сбили два беспилотника

Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Калужской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотных аппарата над территорией Сухиничского муниципального округа Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Сухиничского муниципального округа. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Калужская область
Владислав Шапша
 
 
