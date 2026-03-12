Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за ночь сбила 80 украинских дронов - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/pvo-2080118569.html
Российская ПВО за ночь сбила 80 украинских дронов
Российская ПВО за ночь сбила 80 украинских дронов - РИА Новости, 12.03.2026
Российская ПВО за ночь сбила 80 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 80 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Ростовской, Брянской, Белгородской,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:31:00+03:00
2026-03-12T07:31:00+03:00
безопасность
краснодарский край
республика крым
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
республика крым
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, краснодарский край, республика крым, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Краснодарский край, Республика Крым, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за ночь сбила 80 украинских дронов

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 80 украинских беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 80 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областями, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что 30 из них были сбиты над Краснодарским краем, 14 над Крымом, 10 над Ростовской областью.
Кроме того, восемь дронов нейтрализованы над Чёрным морем, по пять - над Брянской и Белгородской областями, три - над Курской, по два - над Калужской областью и Азовским морем, один - над Воронежской областью.
 
БезопасностьКраснодарский крайРеспублика КрымВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала