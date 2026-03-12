Российская ПВО за ночь сбила 80 украинских дронов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 80 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областями, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 30 из них были сбиты над Краснодарским краем, 14 над Крымом, 10 над Ростовской областью.

Кроме того, восемь дронов нейтрализованы над Чёрным морем, по пять - над Брянской и Белгородской областями, три - над Курской, по два - над Калужской областью и Азовским морем, один - над Воронежской областью.