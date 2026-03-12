Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил нового первого замминистра внутренних дел - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 12.03.2026 (обновлено: 20:06 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/putin-2080317564.html
Путин назначил нового первого замминистра внутренних дел
Путин назначил нового первого замминистра внутренних дел - РИА Новости, 12.03.2026
Путин назначил нового первого замминистра внутренних дел
Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко на должность первого замглавы МВД. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T19:20:00+03:00
2026-03-12T20:06:00+03:00
политика
россия
владимир путин
андрей курносенко
александр горовой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080331604_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_28f0f99757e7b0e7a1e5635356e61e7e.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072210892.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080331604_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_2d0a68dec3c7fe0d1d48f1ee599d36c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, андрей курносенко, александр горовой
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Курносенко, Александр Горовой
Путин назначил нового первого замминистра внутренних дел

Путин назначил первым замминистра внутренних дел генерал-лейтенанта Курносенко

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАндрей Курносенко
Андрей Курносенко - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Андрей Курносенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко на должность первого замглавы МВД.
«
"Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел России, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Курносенко сменит на этой позиции генерал-полковника полиции Александра Горового.
С 2015 года Курносенко возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. До этого он несколько лет был заместителем министра внутренних дел по Республике Башкортостан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин назначил новых заместителей генпрокурора
4 февраля, 14:38
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАндрей КурносенкоАлександр Горовой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала