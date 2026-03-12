https://ria.ru/20260312/putin-2080317564.html
Путин назначил нового первого замминистра внутренних дел
Путин назначил нового первого замминистра внутренних дел
Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко на должность первого замглавы МВД. РИА Новости, 12.03.2026
