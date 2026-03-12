https://ria.ru/20260312/putin-2080316439.html
Путин освободил Горового от должности первого замминистра внутренних дел
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника полиции Александра Горового от должности первого замминистра внутренних дел,... РИА Новости, 12.03.2026
политика
россия
владимир путин
александр горовой
россия
политика, россия, владимир путин, александр горовой
