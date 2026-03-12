Путин освободил Горового от должности первого замминистра внутренних дел

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника полиции Александра Горового от должности первого замминистра внутренних дел, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.