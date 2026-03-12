Рейтинг@Mail.ru
19:17 12.03.2026 (обновлено: 20:10 12.03.2026)
Путин освободил Горового от должности первого замминистра внутренних дел
Путин освободил Горового от должности первого замминистра внутренних дел
Путин освободил Горового от должности первого замминистра внутренних дел

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника полиции Александра Горового от должности первого замминистра внутренних дел, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел России", — говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Андрей Курносенко - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Путин назначил нового первого замминистра внутренних дел
