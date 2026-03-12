Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о панике на Западе после предупреждения Путина
17:59 12.03.2026 (обновлено: 22:40 12.03.2026)
СМИ сообщили о панике на Западе после предупреждения Путина
СМИ сообщили о панике на Западе после предупреждения Путина - РИА Новости, 12.03.2026
СМИ сообщили о панике на Западе после предупреждения Путина
Заявление Владимира Путина о прекращении поставок газа странам ЕС посеяло панику в Европе, пишет Sohu. РИА Новости, 12.03.2026
СМИ сообщили о панике на Западе после предупреждения Путина

Sohu: заявление Путина о прекращении поставок газа посеяло панику в Европе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о прекращении поставок газа странам ЕС посеяло панику в Европе, пишет Sohu.
"Одно предложение Владимира Путина заставило Запад коллективно запаниковать. Кто станет победителем в этой глобальной энергетической игре? Пятого марта Путин дал понять, что Москва может полностью прекратить поставки природного газа в Европу в любой момент, для этого необязательно ждать 2027 года. Ведь ЕС сам хотел полностью отказаться от российского газа", — говорится в публикации.
Отмечается, что предупреждение российского лидера заставило европейские страны осознать, что все идет не по их плану.
В понедельник Владимир Путин поставил перед правительством задачу оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. Президент призвал не ждать, пока перед Россией демонстративно захлопнут дверь, однако отметил, что Москва готова продолжать сотрудничество с ЕС, если увидит соответствующие сигналы со стороны союза. Глава государства также добавил, что Россия продолжит поставлять ресурсы надежным контрагентам, таким как Словакия и Венгрия.
Ранее Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт ресурса в сжиженном виде по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — 1 января 2027-го, а для трубопроводного газа — с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027-го — для долгосрочных.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
