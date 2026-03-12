Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о передаче Гороховецкого завода Владимирской области - РИА Новости, 12.03.2026
15:42 12.03.2026
Путин подписал указ о передаче Гороховецкого завода Владимирской области
Путин подписал указ о передаче Гороховецкого завода Владимирской области
экономика, владимирская область, россия, владимир путин
Экономика, Владимирская область, Россия, Владимир Путин

Путин подписал указ о передаче Гороховецкого завода Владимирской области

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Гороховецкого судостроительного завода в собственность Владимирской области в целях развития ее промышленного комплекса, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях социально-экономического развития Владимирской области и развития ее промышленного комплекса, включая судостроительную, машиностроительную и иные отрасли, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Владимирской области о передаче в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности 16717 акций открытого акционерного общества "Гороховецкий судостроительный завод", - говорится в документе.
Уточняется, что передачу в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности акций завода необходимо осуществить в восьмимесячный срок.
ЭкономикаВладимирская областьРоссияВладимир Путин
 
 
