Путин подписал указ о передаче Гороховецкого завода Владимирской области

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Гороховецкого судостроительного завода в собственность Владимирской области в целях развития ее промышленного комплекса, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.