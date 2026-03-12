Путин подписал указ, передающий в собственность Якутии АО "Ючюгейское"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, передающий в собственность Якутии 100% акций оленеводческого АО "Ючюгейское" с сохранением в собственности компании принадлежащего ему недвижимого имущества и основного вида деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.