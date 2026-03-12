Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ, передающий в собственность Якутии АО "Ючюгейское" - РИА Новости, 12.03.2026
15:24 12.03.2026
Путин подписал указ, передающий в собственность Якутии АО "Ючюгейское"
россия, владимир путин, республика саха (якутия)
Россия, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
© РИА Новости / Роман Зарышнюк | Перейти в медиабанкОлени в Якутии
Олени в Якутии. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, передающий в собственность Якутии 100% акций оленеводческого АО "Ючюгейское" с сохранением в собственности компании принадлежащего ему недвижимого имущества и основного вида деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Республики Саха (Якутия) о передаче в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Ючюгейское" (Республика Саха (Якутия) при условии сохранения в собственности Республики Саха (Якутия) указанных акций (за исключением случая их безвозмездной передачи в муниципальную собственность без права дальнейшего отчуждения), сохранения в собственности названного акционерного общества принадлежащего ему недвижимого имущества, а также сохранения основного вида деятельности акционерного общества "Ючюгейское", - говорится в документе.
Согласно указу, кабмин РФ за шесть месяцев должен обеспечить передачу в собственность Якутии 100% акций компании.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 12 марта 2026 года.
Основной вид деятельности компании - разведение оленей.
РоссияВладимир ПутинРеспублика Саха (Якутия)
 
 
