14:34 12.03.2026 (обновлено: 14:42 12.03.2026)
Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза
политика
россия
владимир путин
2026
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза

Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Коновальчика Павла Михайловича от должности помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
