Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза
Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза - РИА Новости, 12.03.2026
Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:34:00+03:00
2026-03-12T14:34:00+03:00
2026-03-12T14:42:00+03:00
политика
россия
владимир путин
россия
Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза РФ