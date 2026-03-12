https://ria.ru/20260312/putin-2080220592.html
Путин указал на проблему несанкционированных свалок в Оренбургской области
Путин указал на проблему несанкционированных свалок в Оренбургской области - РИА Новости, 12.03.2026
Путин указал на проблему несанкционированных свалок в Оренбургской области
Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева на проблему несанкционированных свалок в регионе. РИА Новости, 12.03.2026
Путин указал на проблему несанкционированных свалок в Оренбургской области
Путин обратил внимание губернатора на проблему свалок в Оренбургской области