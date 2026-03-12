Путин подчеркнул важность связи студентов с будущими работодателями

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность прямой связи студентов с будущими работодателями уже с первых курсов.

"Кампус важен, это все понятно. Но не менее важно другое, чтобы с первых курсов обучения была прямая связь с будущими работодателями", - сказал глава государства в ходе встречи с губернатором Оренбургской области.