13:35 12.03.2026
Путин призвал помочь бойцам СВО получить навыки для работы на гражданке
Путин призвал помочь бойцам СВО получить навыки для работы на гражданке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь ветеранам СВО получить новые компетенции, знания и навыки для работы на гражданке. РИА Новости, 12.03.2026
Путин призвал помочь бойцам СВО получить навыки для работы на гражданке

Путин призвал помочь ветеранам СВО получить знания для работы на гражданке

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь ветеранам СВО получить новые компетенции, знания и навыки для работы на гражданке.
Глава государства встретился в Кремле с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым, который рассказал о региональном аналоге программы "Время героев" для участников специальной военной операции.
"Надо только помочь им. Помочь получить новые компетенции, знания, навыки", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин попросил Путина поддержать проект "Земский ветеран СВО"
10 марта, 16:33
 
