Путин призвал помочь бойцам СВО получить навыки для работы на гражданке
Путин призвал помочь бойцам СВО получить навыки для работы на гражданке - РИА Новости, 12.03.2026
Путин призвал помочь бойцам СВО получить навыки для работы на гражданке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь ветеранам СВО получить новые компетенции, знания и навыки для работы на гражданке. РИА Новости, 12.03.2026
