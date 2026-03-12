https://ria.ru/20260312/putin-2080209680.html
Путин поддержал идею популяризировать многодетность как бренд
Путин поддержал идею популяризировать многодетность как бренд - РИА Новости, 12.03.2026
Путин поддержал идею популяризировать многодетность как бренд
Президент России Владимир Путин поддержал идею популяризировать в РФ многодетность как бренд. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:28:00+03:00
2026-03-12T13:28:00+03:00
2026-03-12T13:43:00+03:00
общество
россия
оренбургская область
евгений солнцев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_151a89ef146644756086524e276cf057.jpg
https://ria.ru/20260312/putin-2080207920.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, оренбургская область, евгений солнцев, владимир путин
Общество, Россия, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Владимир Путин
Путин поддержал идею популяризировать многодетность как бренд
Путин поддержал идею популяризировать в России многодетность как бренд
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею популяризировать в РФ многодетность как бренд.
Путин
в четверг принял с докладом губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева
.
Солнцев сообщил президенту, что в области растет количество многодетных семей. "Нужно популяризировать, чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, что это крепкая семья. Это должно как бренд быть", - сказал губернатор Оренбургской области.
"Согласен, это так и есть", - добавил в свою очередь Путин в ходе встречи.