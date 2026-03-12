Путин поддержал идею популяризировать многодетность как бренд

Солнцев сообщил президенту, что в области растет количество многодетных семей. "Нужно популяризировать, чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, что это крепкая семья. Это должно как бренд быть", - сказал губернатор Оренбургской области.