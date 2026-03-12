https://ria.ru/20260312/putin-2080207920.html
Путин обсудил с главой Оренбуржья развитие региона и помощь военным
Путин обсудил с главой Оренбуржья развитие региона и помощь военным
Путин обсудил с главой Оренбуржья развитие региона и помощь военным
Владимир Путин обсудил с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым на встрече в Кремле развитие региона и помощь военным.
Путин обсудил с главой Оренбуржья развитие региона и помощь военным
Путин обсудил с главой Оренбуржья развитие региона и помощь участникам СВО
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Владимир Путин обсудил с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым на встрече
в Кремле развитие региона и помощь военным.
Президент призвал готовить ветеранов СВО к работе на гражданке.
«
"Надо только помочь им. Помочь получить новые компетенции, знания, навыки", — пояснил Путин.
Солнцев рассказал, что в регионе работает аналог программы "Время героев" для участников боевых действий. Для них зарезервировали полторы тысячи рабочих мест. В области создали 41 филиал фонда "Защитники Отечества", а для бойцов с инвалидностью — центр протезирования.
«
"Нужно, чтобы ребята наши не чувствовали своих ограничений по здоровью. Вот что надо", — подчеркнул президент.
Говоря о развитии региона, губернатор отметил, что Оренбургская область привлекла 246 миллиардов рублей инвестиций, это на 29 миллиардов больше, чем в прошлом году. Также аграрии собрали рекордный урожай с 1968-го — 4 177 000 тонн зерновых.
Солнцев уточнил, что в Оренбуржье растет количество многодетных семей.
«
"Я считаю, что надо популяризировать многодетные семьи, <...> чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, что это крепкая семья", — заявил он.
Путин поддержал идею продвигать многодетность как бренд.
Губернатор добавил, что в регионе успешно работает экономическая зона "Оренбуржье" и технопарк "Победа".
«
"То, что промышленность, стройка развивается, — это хорошо, но не забывайте про промышленные отходы и про несанкционированные свалки. Их много в области", — отметил Путин.
Солнцев ответил, что в этом году начнут строить завод по переработке отходов на 300 тысяч тонн. Также он попросил у Путина помощи в восстановлении дамбы в Орске, прорванной в 2024-м.