Путин примет губернатора Оренбургской области
Президент России Владимир Путин сегодня примет губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:50:00+03:00
2026-03-12T12:50:00+03:00
2026-03-12T12:57:00+03:00
политика, оренбургская область, россия, евгений солнцев, дмитрий песков, владимир путин
