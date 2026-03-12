https://ria.ru/20260312/putin-2080168459.html
Путин наградил коллектив "Мосводоканала" орденом
Путин наградил коллектив "Мосводоканала" орденом - РИА Новости, 12.03.2026
Путин наградил коллектив "Мосводоканала" орденом
Президент России Владимир Путин наградил коллектив "Мосводоканала" орденом "За доблестный труд". РИА Новости, 12.03.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
владимир путин
мосводоканал
россия
Путин наградил коллектив "Мосводоканала" орденом
Путин наградил коллектив "Мосводоканала" орденом "За доблестный труд"