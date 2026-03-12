https://ria.ru/20260312/putin-2080154519.html
Путин наградил посла России в Польше орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Польше Георгия Михно орденом Дружбы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 12.03.2026
Путин наградил посла России в Польше орденом Дружбы
