Пушилин заявил об огромном нераскрытом потенциале Азовского моря

Как отмечает глава региона, Азовское море - уникально по своему химическому составу, в нем содержится большое количество микроэлементов, включая йод, поэтому при правильном подходе отдых там сможет выполнять еще и лечебную функцию.

Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.