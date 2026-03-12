Пушилин заявил об огромном нераскрытом потенциале Азовского моря

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об огромной нераскрытом туристическом и лечебном потенциале Азовского моря.
"Конечно же, огромнейший нераскрытый потенциал у нашего Азовского моря, а это сейчас внутреннее российское море, с одной стороны, это наша полная ответственность, с другой стороны, это и наш этот спектр возможностей, которые дает при правильном подходе развития Азовской акватории", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Как отмечает глава региона, Азовское море - уникально по своему химическому составу, в нем содержится большое количество микроэлементов, включая йод, поэтому при правильном подходе отдых там сможет выполнять еще и лечебную функцию.
В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов рассказал, что в России начали готовить стратегический мастер-план развития побережья Азовского моря. В начале ноября 2025 года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что свыше 120 километров прибрежной зоны войдут в мастер - план развития побережья Азовского моря.
Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.
Пушилин рассказал о ходе строительства Азовского кольца
10 марта, 15:53