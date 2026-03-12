Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об огромном нераскрытом потенциале Азовского моря
11:11 12.03.2026
Пушилин заявил об огромном нераскрытом потенциале Азовского моря
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об огромной нераскрытом туристическом и лечебном потенциале Азовского моря.
2026
азовское море, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, марат хуснуллин
Азовское море, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об огромной нераскрытом туристическом и лечебном потенциале Азовского моря.
"Конечно же, огромнейший нераскрытый потенциал у нашего Азовского моря, а это сейчас внутреннее российское море, с одной стороны, это наша полная ответственность, с другой стороны, это и наш этот спектр возможностей, которые дает при правильном подходе развития Азовской акватории", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Как отмечает глава региона, Азовское море - уникально по своему химическому составу, в нем содержится большое количество микроэлементов, включая йод, поэтому при правильном подходе отдых там сможет выполнять еще и лечебную функцию.
В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов рассказал, что в России начали готовить стратегический мастер-план развития побережья Азовского моря. В начале ноября 2025 года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что свыше 120 километров прибрежной зоны войдут в мастер - план развития побережья Азовского моря.
Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.
