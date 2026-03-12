В Пулково пожарная машина опрокинулась во время учений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Пожарная машина опрокинулась во время учений в аэропорту "Пулково", пострадали три человека, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).

Отмечается, что учения проходят на специально оборудованной площадке. Влияния на операционную деятельность аэропорта инцидент не оказал.