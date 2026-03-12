Рейтинг@Mail.ru
В Пулково пожарная машина опрокинулась во время учений - РИА Новости, 12.03.2026
20:38 12.03.2026
В Пулково пожарная машина опрокинулась во время учений
В Пулково пожарная машина опрокинулась во время учений - РИА Новости, 12.03.2026
В Пулково пожарная машина опрокинулась во время учений
Пожарная машина опрокинулась во время учений в аэропорту "Пулково", пострадали три человека, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы"... РИА Новости, 12.03.2026
2026
происшествия, пулково (аэропорт)
Происшествия, Пулково (аэропорт)
В Пулково пожарная машина опрокинулась во время учений

В Пулково во время учений опрокинулась пожарная машина, три человека пострадали

© РИА Новости / Александр Гальперин
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Пожарная машина опрокинулась во время учений в аэропорту "Пулково", пострадали три человека, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"Сегодня при проведении плановых учений на территории аэропорта Пулково произошло опрокидывание автомобиля пожарного расчета… Пострадали трое сотрудников, они доставлены в медицинское учреждение с ушибами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учения проходят на специально оборудованной площадке. Влияния на операционную деятельность аэропорта инцидент не оказал.
Для выяснения обстоятельств случившегося создана комиссия, говорится в сообщении.
ДТП с рейсовым автобусом в Заиграевском районе в Бурятии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Бурятии автобус опрокинулся на трассе после столкновения с внедорожником
Происшествия
Пулково (аэропорт)
 
 
