12 прозвищ великих советских актеров, которые использовали самые близкие

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Для миллионов зрителей они были небожителями, но в дружеском кругу даже самые именитые актеры носили неформальные имена.

Эти прозвища — ключ к пониманию их истинной сущности и тепла, которое они дарили окружающим.

Андрей Миронов: Дрюсик и Маска

Легенда Театра Сатиры, Андрей Миронов был не только коллегой, но и близким другом Александра Ширвиндта. Ширвиндт подарил ему прозвище Дрюсик, подчеркивающее теплоту их дружбы. В ответ Миронов называл Ширвиндта Маской, намекая на его виртуозное владение образами. Эти прозвища символизируют одну из самых крепких мужских дружб советского театра.

Вахтанг Кикабидзе: Буба

Имя Вахтанга Кикабидзе неразрывно связано с трогательным прозвищем Буба. Зрители фильмов Георгия Данелии, таких как "Мимино", замечали, что в титрах актер значится как Буба. Прозвище закрепилось за ним с детства: по одной версии, из-за первых звуков "Бу-бу". Режиссер Данелия был очарован этой историей и увековечил "Бубу" в своих киноработах, сделав прозвище частью сценического образа артиста.

Олег Басилашвили: Князь и Басик

Один из столпов отечественного кинематографа, Олег Басилашвили обладал двумя яркими прозвищами. В актерской среде его звали Князем — за воплощение аристократических образов, например, в "Гранатовом браслете".

В кругу близких друзей же актера ласково называли Басиком. Однако сам Басилашвили не разрешал это обращение незнакомым, подчеркивая важность личных отношений.

Валентин Гафт: Аббревиатура

Валентин Гафт прославился не только ролями, но и острым умом, воплощенным в стихах и эпиграммах. Ироничные, но точные эпиграммы стали его визитной карточкой. За эту любовь к поэтическим колкостям Гафт получил прозвище Аббревиатура.

Такое имя дал ему Александр Филипенко, который шутливо расшифровывал фамилию Гафт как "гениальный автор запоминающихся текстов". Оно стало данью уважения его литературному таланту.

Светлана Немоляева: Водопровод Маяковки

Талантливая актриса Светлана Немоляева получила прозвище Водопровод Маяковки. Придуманное в стенах Театра Маяковского, оно характеризовало ее уникальную способность: по щелчку пальцев начать плакать на сцене или перед камерой. Это касалось и кино.

Владимир Высоцкий: Американец, Вовка-Шванс, Высота

Поэт, актер, бард — Владимир Высоцкий за свою яркую жизнь носил множество прозвищ. В раннем детстве он был Вовкой-Швансом (или Хвостиком). В школе его называли Американцем за необычный стиль одежды, подчеркивавший бунтарский дух. Позже его иногда звали Высотой — не только из-за фамилии, но и потому, что перед тем, как сбежать с уроков, он выкидывал портфель в окно.

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков: Жареные гвозди

В советском кинематографе было немало ярких супружеских пар. Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков, любимые зрителями, получили совместное прозвище Жареные гвозди за свои созвучные фамилии. Это прозвище подчеркивало их гармоничный союз, став символом теплой семейной истории.

Олег Табаков: Лелик, Многоликий и Матроскин

Знаменитого Олега Табакова друзья и коллеги часто называли Леликом — так его звала бабушка, восхищаясь его талантом перевоплощения. Позднее, благодаря культовой озвучке кота Матроскина, за ним закрепилось и прозвище Матроскин. Оно точно отражало часть его натуры — мудрого, обаятельного, хозяйственного человека.

Сергей Шевкуненко: Артист

Сергей Шевкуненко, звезда фильмов "Кортик" и "Бронзовая птица", прожил трагическую жизнь. Родившись в семье кинематографистов, он выбрал криминальный путь. Парадоксально, но среди своих за бандитские дела он получил прозвище Артист. Это была горькая ирония: прозвище напоминало о начале его пути в кино.

Ефим Копелян: Закадрович

Ефим Копелян — актер, чьим голосом звучали размышления Штирлица в фильме "17 мгновений весны". Его мастерство закадровой озвучки было выдающимся, и за эту работу, а также за отчество Захарович, он получил прозвище Закадрович. Это имя не только отражает его профессиональное мастерство, но и символизирует роль, которую он сыграл в создании атмосферы фильма.

Александр Збруев: Интеллигент

Александр Збруев, несмотря на юношеское увлечение "местной шпаной" и драками, получил среди своих неожиданное прозвище — Интеллигент. По одной из версий, это было связано с его интеллигентным происхождением. По другой, более вероятной, его так стали называть за то, что он никогда не обижал слабых и проявлял уважение, а также за глубокую любовь к чтению. Прозвище стало свидетельством его вдумчивости и доброты.