МИД Ирана: проход через Ормузский пролив должен быть согласован с ВМС Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
19:50 12.03.2026 (обновлено: 21:32 12.03.2026)
МИД Ирана: проход через Ормузский пролив должен быть согласован с ВМС Ирана
2026
МИД Ирана: проход через Ормузский пролив должен быть согласован с ВМС Ирана

МИД Ирана: проход судов через Ормузский пролив надо согласовывать с ВМС Ирана

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Суда, которые хотят использовать Ормузским пролив, должны согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.
"Созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может повлиять на движение судов, но Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным. Судам нужно согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства", - сказал Багаи, его слова приводит агентство Mehr.
Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В КСИР заявили, что исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива
Вчера, 17:15
Он также подтвердил озвученную ранее властями Ирана позицию относительно нанесения ударов по территории соседних стран, заявив, что оборонительные действия Ирана прекратятся тогда, когда территория этих стран и их возможности перестанут использоваться против Ирана.
Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран должен сохранить блокаду Ормузского пролива как рычаг в конфликте с США и Израилем. Он также призвал соседние страны закрыть иностранные базы на своих территориях, предупредив, что атаки Ирана на них продолжатся.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
У Ормузского пролива вдоль берега Ирана следуют свыше 70 грузовых судов
Вчера, 17:18
 
