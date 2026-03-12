https://ria.ru/20260312/proliv-2080329088.html
МИД Ирана: проход через Ормузский пролив должен быть согласован с ВМС Ирана
2026-03-12T19:50:00+03:00
2026-03-12T19:50:00+03:00
2026-03-12T21:32:00+03:00
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Суда, которые хотят использовать Ормузским пролив, должны согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.
"Созданная США
и Израилем
небезопасная обстановка в регионе может повлиять на движение судов, но Иран
не хочет, чтобы Ормузский пролив
был небезопасным. Судам нужно согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства", - сказал Багаи, его слова приводит агентство Mehr
.
Он также подтвердил озвученную ранее властями Ирана позицию относительно нанесения ударов по территории соседних стран, заявив, что оборонительные действия Ирана прекратятся тогда, когда территория этих стран и их возможности перестанут использоваться против Ирана.
Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран должен сохранить блокаду Ормузского пролива как рычаг в конфликте с США и Израилем. Он также призвал соседние страны закрыть иностранные базы на своих территориях, предупредив, что атаки Ирана на них продолжатся.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.