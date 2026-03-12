МИД Ирана: проход через Ормузский пролив должен быть согласован с ВМС Ирана

ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Суда, которые хотят использовать Ормузским пролив, должны согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.

"Созданная США Израилем небезопасная обстановка в регионе может повлиять на движение судов, но Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным. Судам нужно согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства", - сказал Багаи, его слова приводит агентство Mehr

Он также подтвердил озвученную ранее властями Ирана позицию относительно нанесения ударов по территории соседних стран, заявив, что оборонительные действия Ирана прекратятся тогда, когда территория этих стран и их возможности перестанут использоваться против Ирана.

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран должен сохранить блокаду Ормузского пролива как рычаг в конфликте с США и Израилем. Он также призвал соседние страны закрыть иностранные базы на своих территориях, предупредив, что атаки Ирана на них продолжатся.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.