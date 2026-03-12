https://ria.ru/20260312/proliv-2080236871.html
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 12.03.2026
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе
США к концу марта могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики страны Крис Райт. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:59:00+03:00
2026-03-12T14:59:00+03:00
2026-03-12T15:02:00+03:00
в мире
сша
военная операция сша и израиля против ирана
министерство обороны сша
ормузский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077968766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b21eda5d499a555df6bc56ceef800c9f.jpg
https://ria.ru/20260312/rayt-2080235397.html
сша
ормузский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077968766_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc65aa8747be2e7a3aad4df8341c9edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, военная операция сша и израиля против ирана, министерство обороны сша, ормузский пролив
В мире, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство обороны США, Ормузский пролив
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе
Райт: США смогут начать сопровождать корабли в Ормузском проливе к концу марта