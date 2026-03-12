Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 12.03.2026 (обновлено: 15:02 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/proliv-2080236871.html
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 12.03.2026
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе
США к концу марта могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики страны Крис Райт. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:59:00+03:00
2026-03-12T15:02:00+03:00
в мире
сша
военная операция сша и израиля против ирана
министерство обороны сша
ормузский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077968766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b21eda5d499a555df6bc56ceef800c9f.jpg
https://ria.ru/20260312/rayt-2080235397.html
сша
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077968766_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc65aa8747be2e7a3aad4df8341c9edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, военная операция сша и израиля против ирана, министерство обороны сша, ормузский пролив
В мире, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство обороны США, Ормузский пролив
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе

Райт: США смогут начать сопровождать корабли в Ормузском проливе к концу марта

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США к концу марта могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики страны Крис Райт.
"Я думаю, что да, это вполне вероятно. Но, опять же, я позже сегодня буду в Пентагоне, однако именно над этим сейчас работает военное ведомство", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности сопровождения судов ВМС США.
Райт отметил, что этот вопрос находится в проработке у американских военных.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В США заявили, что пока не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив
Вчера, 14:49
 
В миреСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаМинистерство обороны СШАОрмузский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала