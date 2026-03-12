Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" к пожизненным срокам, передает корреспондент РИА Новости.

Среди них четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов* и Шамсидин Фаридуни*. Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, а другую — в колонии особого режима. Каждому назначили штраф в размере 990 тысяч рублей.

Также пожизненное получили Умеджон и Мустаким Солиевы*, Шахромджон Гадоев*, Зубайдулло Исмоилов*, Хусейн Хамидов*, Мухаммад Шарипзода*, Якубджони Юсуфзода*, Назримад Лутфуллои*, Джумахон Курбонов*, Хусен Медов* и Джабраил Аушев*.

Алишера Касимова*, сдавшего исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Исроил*, Диловар* и Аминчон Исломовы*, продавшие боевикам машину, получили 19 лет 11 месяцев.

Суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших более 200 миллионов рублей. СК выяснил, что преступление совершили в интересах руководства Украины . Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России. Сейчас разыскивают двух организаторов и четырех террористов, причастных к атаке.

Теракт в " Крокус Сити Холле " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.