Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:29 12.03.2026 (обновлено: 13:50 12.03.2026)
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
теракт в "крокус сити холле"
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
украина
россия
происшествия
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Он произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили более 600 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. Объем уголовного дела составил 478 томов. В ходе расследования было проведено более 2700 судебных экспертиз.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" к пожизненным срокам, передает корреспондент РИА Новости.
Среди них четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов* и Шамсидин Фаридуни*. Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, а другую — в колонии особого режима. Каждому назначили штраф в размере 990 тысяч рублей.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДалерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни. Архивное фото
Также пожизненное получили Умеджон и Мустаким Солиевы*, Шахромджон Гадоев*, Зубайдулло Исмоилов*, Хусейн Хамидов*, Мухаммад Шарипзода*, Якубджони Юсуфзода*, Назримад Лутфуллои*, Джумахон Курбонов*, Хусен Медов* и Джабраил Аушев*.
Алишера Касимова*, сдавшего исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Исроил*, Диловар* и Аминчон Исломовы*, продавшие боевикам машину, получили 19 лет 11 месяцев.
Суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших более 200 миллионов рублей. СК выяснил, что преступление совершили в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России. Сейчас разыскивают двух организаторов и четырех террористов, причастных к атаке.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.
Теракт в "Крокус Сити Холле"Мухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
