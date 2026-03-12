Шестерых украинских силовиков заочно приговорили к пожизненному за пытки

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Шестеро украинских силовиков заочно приговорены к пожизненному заключению за убийства и пытки российских военнопленных, сообщает прокуратура Москвы.

Отмечается, что Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко признаны виновными по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о жестоком обращении с военнопленными, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Сергея Величко, Константина Немичева, Виталия Посохова, Артема Субачева, Андрея и Сергея Янголенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении

Подчеркивается, что дело рассматривалось в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимых, находящихся в розыске. В настоящее время они заочно арестованы.

Установлено, что 25-26 марта 2022 года военнослужащие украинских воинских формирований братья Янголенко, Посохов и Субачев совместно с Немичевым, Величко и иными лицами, находясь на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области Украины , открыли огонь по восьми пленным российским военнослужащим, семеро из них скончались.

Кроме того, в марте 2022 года они доставили троих пленных российских военнослужащих в неустановленное место в Харькове , "где причинили им колото-резаные ранения, произвели многочисленные выстрелы из ручного стрелкового оружия, причинив таким образом смерть двоим пленным".

Также 28 марта 2022 года в селе Малая Рогань осужденные избили российского военного металлическим предметом, а также открыли огонь по еще троим военнослужащим ВС РФ, от которых мужчины скончались.