Шестерых украинских силовиков заочно приговорили к пожизненному за пытки
10:26 12.03.2026
Шестерых украинских силовиков заочно приговорили к пожизненному за пытки
Шестерых украинских силовиков заочно приговорили к пожизненному за пытки - РИА Новости, 12.03.2026
Шестерых украинских силовиков заочно приговорили к пожизненному за пытки
Шестеро украинских силовиков заочно приговорены к пожизненному заключению за убийства и пытки российских военнопленных, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 12.03.2026
Шестерых украинских силовиков заочно приговорили к пожизненному за пытки

Украинских силовиков заочно приговорили к пожизненному за пытки пленных РФ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Шестеро украинских силовиков заочно приговорены к пожизненному заключению за убийства и пытки российских военнопленных, сообщает прокуратура Москвы.
Отмечается, что Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко признаны виновными по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о жестоком обращении с военнопленными, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Сергея Величко, Константина Немичева, Виталия Посохова, Артема Субачева, Андрея и Сергея Янголенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дело рассматривалось в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимых, находящихся в розыске. В настоящее время они заочно арестованы.
Установлено, что 25-26 марта 2022 года военнослужащие украинских воинских формирований братья Янголенко, Посохов и Субачев совместно с Немичевым, Величко и иными лицами, находясь на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области Украины, открыли огонь по восьми пленным российским военнослужащим, семеро из них скончались.
Кроме того, в марте 2022 года они доставили троих пленных российских военнослужащих в неустановленное место в Харькове, "где причинили им колото-резаные ранения, произвели многочисленные выстрелы из ручного стрелкового оружия, причинив таким образом смерть двоим пленным".
Также 28 марта 2022 года в селе Малая Рогань осужденные избили российского военного металлическим предметом, а также открыли огонь по еще троим военнослужащим ВС РФ, от которых мужчины скончались.
"В период с марта по май 2022 года сообщники доставили пятерых пленных российских военнослужащих в неустановленное место в Харькове Украины, где неоднократно применяли к ним физическое насилие, нанося множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по различным частям тела, причинив всем указанным лицам телесные повреждения различной степени тяжести, один потерпевший скончался", - рассказали в прокуратуре.
