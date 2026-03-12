Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водителям, у которых срок действия водительских прав истекает в 2026 году или был автоматически продлен в 2022–2023 годах, необходимо заменить права в этом году, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.

Она напомнила, что с 1 января 2026 года в России прекращено автоматическое продление водительских удостоверений, поэтому обязанность по их замене возникает для нескольких категорий граждан.

"В первую очередь, это водители, у которых срок действия прав истекает 1 января 2026 года и позднее - на них правило о продлении на три года больше не распространяется. Во-вторых, замена потребуется владельцам прав, автоматически продленных ранее, например, если их срок истекал в 2022–2023 годах. В 2026 году для них наступает предельный срок обязательной замены удостоверений", - рассказала Земскова.

Она отметила, что помимо истечения планового 10-летнего срока действия прав, основанием для их замены являются изменение персональных данных, например, смена фамилии, утрата или порча удостоверения, а также изменение медицинских показаний, влияющих на возможность управления автомобилем.