Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году
Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году
Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году
Водителям, у которых срок действия водительских прав истекает в 2026 году или был автоматически продлен в 2022–2023 годах, необходимо заменить права в этом... РИА Новости, 12.03.2026
Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году
РИА Новости: водителям, у которых истекает срок действия прав, нужно заменить их
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водителям, у которых срок действия водительских прав истекает в 2026 году или был автоматически продлен в 2022–2023 годах, необходимо заменить права в этом году, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.
Она напомнила, что с 1 января 2026 года в России
прекращено автоматическое продление водительских удостоверений, поэтому обязанность по их замене возникает для нескольких категорий граждан.
"В первую очередь, это водители, у которых срок действия прав истекает 1 января 2026 года и позднее - на них правило о продлении на три года больше не распространяется. Во-вторых, замена потребуется владельцам прав, автоматически продленных ранее, например, если их срок истекал в 2022–2023 годах. В 2026 году для них наступает предельный срок обязательной замены удостоверений", - рассказала Земскова.
Она отметила, что помимо истечения планового 10-летнего срока действия прав, основанием для их замены являются изменение персональных данных, например, смена фамилии, утрата или порча удостоверения, а также изменение медицинских показаний, влияющих на возможность управления автомобилем.
"Штраф за управление транспортным средством с удостоверением с истекшим сроком годности составляет от 5 до 15 тысяч рублей", - предупредила юрист.