Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/prava-2080117780.html
Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году
Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году - РИА Новости, 12.03.2026
Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году
Водителям, у которых срок действия водительских прав истекает в 2026 году или был автоматически продлен в 2022–2023 годах, необходимо заменить права в этом... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:22:00+03:00
2026-03-12T07:22:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100205/81/1002058128_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_afa96ca204a51d8f5ed7a01cb1e38000.jpg
https://ria.ru/20260311/nakazanie-2079846074.html
https://ria.ru/20250408/prava-2009925450.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100205/81/1002058128_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_6a3b4861ddda7c07136517a488378476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году

РИА Новости: водителям, у которых истекает срок действия прав, нужно заменить их

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Водительское удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водителям, у которых срок действия водительских прав истекает в 2026 году или был автоматически продлен в 2022–2023 годах, необходимо заменить права в этом году, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.
Она напомнила, что с 1 января 2026 года в России прекращено автоматическое продление водительских удостоверений, поэтому обязанность по их замене возникает для нескольких категорий граждан.
Автомобиль с закрытым госномером в на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Юрист предупредил о лишении прав за шторки на номерах
Вчера, 05:24
"В первую очередь, это водители, у которых срок действия прав истекает 1 января 2026 года и позднее - на них правило о продлении на три года больше не распространяется. Во-вторых, замена потребуется владельцам прав, автоматически продленных ранее, например, если их срок истекал в 2022–2023 годах. В 2026 году для них наступает предельный срок обязательной замены удостоверений", - рассказала Земскова.
Она отметила, что помимо истечения планового 10-летнего срока действия прав, основанием для их замены являются изменение персональных данных, например, смена фамилии, утрата или порча удостоверения, а также изменение медицинских показаний, влияющих на возможность управления автомобилем.
"Штраф за управление транспортным средством с удостоверением с истекшим сроком годности составляет от 5 до 15 тысяч рублей", - предупредила юрист.
Мужчина получает водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля
8 апреля 2025, 03:18
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала