СК возбудил дело после пожара на заводе в Ростовской области

ВОЛГОГРАД, 12 мар – РИА Новости. Следователи возбудили дело после пожара на заводе под Ростовом-на-Дону, где пострадали пять человек, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

В четверг ГУМЧС России по региону сообщало, что пять человек пострадали при пожаре на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области, возгорание возникло во время сварочных работ.