СК возбудил дело после пожара на заводе в Ростовской области
16:32 12.03.2026 (обновлено: 16:55 12.03.2026)
СК возбудил дело после пожара на заводе в Ростовской области
Следователи возбудили дело после пожара на заводе под Ростовом-на-Дону, где пострадали пять человек, сообщили в СУ СКР по Ростовской области. РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону
© Фото : Ростовский Следком/TelegramПоследствия возгорания на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области
Последствия возгорания на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области
ВОЛГОГРАД, 12 мар – РИА Новости. Следователи возбудили дело после пожара на заводе под Ростовом-на-Дону, где пострадали пять человек, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
"Следственным отделом по городу Донецк следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В четверг ГУМЧС России по региону сообщало, что пять человек пострадали при пожаре на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области, возгорание возникло во время сварочных работ.
Пожар на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
На Кубани на территории нефтебазы из-за падения БПЛА вспыхнул пожар
ПроисшествияРостовская областьРоссияРостов-на-Дону
 
 
Заголовок открываемого материала