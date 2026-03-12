https://ria.ru/20260312/pozhar-2080265146.html
СК возбудил дело после пожара на заводе в Ростовской области
СК возбудил дело после пожара на заводе в Ростовской области
Следователи возбудили дело после пожара на заводе под Ростовом-на-Дону, где пострадали пять человек, сообщили в СУ СКР по Ростовской области. РИА Новости, 12.03.2026
СК завёл дело после пожара на заводе в Ростовской области, где пострадали люди