Ученики сгоревшей в Приангарье школы будут учиться в близлежащем поселке
2026-03-12T07:59:00+03:00
иркутская область
ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Детей из школы поселка Серафимовск в Иркутской области, где ночью сгорела школа, будут автобусами доставлять в близлежащий поселок на учебу, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Как ранее сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС
региона, сообщение о возгорании школы поступило около полуночи, сработала пожарная сигнализация. Пожар был локализован на площади 1260 квадратных метров, погибших и травмированных нет. По данным МЧС, предварительная причина – короткое замыкание на силовом кабеле, на месте работают дознаватели. Проверку начали прокуратура и СК
.
"В школе обучается 67 детей, работает 29 человек... С 16 марта образовательный процесс планируется организовать в одной из близлежащих школ. Будет организован подвоз школьными автобусами… На месте работает комиссия министерства образования вместе с администрацией района по организации учебного процесса", - написал Кобзев
в МАХ.
Он отметил, что 12 и 13 марта дети будут заниматься дистанционно.
Глава области сообщил, что здание школы в Серафимовске было построено в 1987 году, первый этаж был кирпичный, второй - деревянный. К зданию был пристроен деревянный спортивный зал. В 2021 году в здании заменили электропроводку.