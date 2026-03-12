Ученики сгоревшей в Приангарье школы будут учиться в близлежащем поселке

ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Детей из школы поселка Серафимовск в Иркутской области, где ночью сгорела школа, будут автобусами доставлять в близлежащий поселок на учебу, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Он отметил, что 12 и 13 марта дети будут заниматься дистанционно.

Глава области сообщил, что здание школы в Серафимовске было построено в 1987 году, первый этаж был кирпичный, второй - деревянный. К зданию был пристроен деревянный спортивный зал. В 2021 году в здании заменили электропроводку.