В Приангарском поселке сгорела школа - РИА Новости, 12.03.2026
05:57 12.03.2026
В Приангарском поселке сгорела школа
В Приангарском поселке сгорела школа
Школа сгорела в поселке Эхирит-Булагатского района Приангарья, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона. РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Приангарском поселке сгорела школа

В Эхирит-Булагатском районе Приангарья сгорела школа

ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Школа сгорела в поселке Эхирит-Булагатского района Приангарья, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
"В поселке Эхирит-Булагатского района сгорела школа, пожарные работали в течение ночи, в настоящее время идет разборка и проливка конструкций", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавших нет.
Мэр района Геннадий Осодоев разместил в своем Telegram-канале сообщение о пожаре и разместил видео с полыхающим зданием.
Согласно данным МЧС Иркутской области, на месте работали 35 пожарных и 11 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано на 1260 квадратных метрах.
"На месте работают дознаватели МЧС России, предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание", - сообщило ведомство.
Прокуратура начала проверку и поставила на контроль вопросы организации подвоза учащихся в школу близлежащего населенного пункта.
ПроисшествияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
