В Приангарском поселке сгорела школа

ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Школа сгорела в поселке Эхирит-Булагатского района Приангарья, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.

"В поселке Эхирит-Булагатского района сгорела школа, пожарные работали в течение ночи, в настоящее время идет разборка и проливка конструкций", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавших нет.

Мэр района Геннадий Осодоев разместил в своем Telegram-канале сообщение о пожаре и разместил видео с полыхающим зданием.

Согласно данным МЧС Иркутской области , на месте работали 35 пожарных и 11 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано на 1260 квадратных метрах.

"На месте работают дознаватели МЧС России, предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание", - сообщило ведомство.