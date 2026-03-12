https://ria.ru/20260312/pozhar-2080112880.html
В Приангарском поселке сгорела школа
В Приангарском поселке сгорела школа - РИА Новости, 12.03.2026
В Приангарском поселке сгорела школа
Школа сгорела в поселке Эхирит-Булагатского района Приангарья, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Школа сгорела в поселке Эхирит-Булагатского района Приангарья, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
"В поселке Эхирит-Булагатского района сгорела школа, пожарные работали в течение ночи, в настоящее время идет разборка и проливка конструкций", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавших нет.
Мэр района Геннадий Осодоев разместил в своем Telegram-канале сообщение о пожаре и разместил видео с полыхающим зданием.
Согласно данным МЧС Иркутской области
, на месте работали 35 пожарных и 11 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано на 1260 квадратных метрах.
"На месте работают дознаватели МЧС России, предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание", - сообщило ведомство.
Прокуратура начала проверку и поставила на контроль вопросы организации подвоза учащихся в школу близлежащего населенного пункта.