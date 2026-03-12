Рейтинг@Mail.ru
13:05 12.03.2026 (обновлено: 13:27 12.03.2026)
Сийярто заявил о попытках атаки Киева на "Турецкий поток"
Сийярто заявил о попытках атаки Киева на "Турецкий поток"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным, который сообщил РИА Новости, 12.03.2026
Сийярто заявил о попытках атаки Киева на "Турецкий поток"

Сийярто рассказал о попытках атаки Киева на инфраструктуру "Турецкого потока"

Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным, который сообщил о попытках атаки Киева на инфраструктуру "Турецкого потока".
"Я созвонился с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что Украина совершила несколько атак на критически важную инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" на территории России", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ВСУ снова попытались атаковать инфраструктуру "Турецкого потока"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
