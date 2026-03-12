Иранский посол рассказал, зачем Запад хочет ослабить Тегеран

АШХАБАД, 12 мар – РИА Новости. Давление на Иран со стороны западных держав обусловлено не политическими разногласиями, а борьбой за ресурсы, влияние и контроль над регионом, заявил РИА Новости посол Ирана в Ашхабаде Али Моджтаба Рузбехани.