Иранский посол рассказал, зачем Запад хочет ослабить Тегеран - РИА Новости, 12.03.2026
14:37 12.03.2026
Иранский посол рассказал, зачем Запад хочет ослабить Тегеран
в мире
иран
тегеран (город)
ближний восток
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, тегеран (город), ближний восток, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Ближний Восток, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
АШХАБАД, 12 мар – РИА Новости. Давление на Иран со стороны западных держав обусловлено не политическими разногласиями, а борьбой за ресурсы, влияние и контроль над регионом, заявил РИА Новости посол Ирана в Ашхабаде Али Моджтаба Рузбехани.
"Попытки ослабить Иран – это не просто политический вопрос, а часть более широкой конкуренции за ресурсы, влияние и власть в регионе", – сказал дипломат.
По словам посла, исторически Иран неоднократно становился объектом внешнего давления именно в силу своего стратегического положения и природных богатств.
"Иран – страна с огромными энергетическими ресурсами, стратегически важным расположением в качестве узла, соединяющего Ближний Восток с Центральной Азией, и долгой историей политической независимости. На протяжении прошлого столетия наша страна неоднократно сталкивалась с попытками различных держав получить доступ к ресурсам и контролировать энергетические маршруты", – отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже превысило 1,3 тысячи мирных жителей, более 17 тысяч были ранены. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранТегеран (город)Ближний ВостокАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
