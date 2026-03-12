Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана рассказал о проекте поставок российского газа - РИА Новости, 12.03.2026
08:36 12.03.2026
Посол Ирана рассказал о проекте поставок российского газа
Посол Ирана рассказал о проекте поставок российского газа
Посол Ирана рассказал о проекте поставок российского газа

Посол Джалали: сроки поставок газа из РФ в Иран могут быть скорректированы

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГазорегуляторный пункт
Газорегуляторный пункт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Газорегуляторный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Проект поставок российского газа в Иран не остановлен, однако сроки реализации проекта могут быть скорректированы из-за геополитических событий, а также некоторых техничских и финансовых вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Сотрудничество Ирана и России в газовом секторе является частью долгосрочного стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере и не зависит исключительно от региональных условий... Геополитические события, а также некоторые технические и финансовые соображения могут повлиять на сроки реализации проекта, но этот процесс никоим образом не был остановлен", - сказал посол.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Газпром" сообщил об атаке на инфраструктуру "Турецкого потока"
