Посол Ирана рассказал о проекте поставок российского газа
Посол Ирана рассказал о проекте поставок российского газа - РИА Новости, 12.03.2026
Посол Ирана рассказал о проекте поставок российского газа
Проект поставок российского газа в Иран не остановлен, однако сроки реализации проекта могут быть скорректированы из-за геополитических событий, а также... РИА Новости, 12.03.2026
Посол Ирана рассказал о проекте поставок российского газа
