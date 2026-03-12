Рейтинг@Mail.ru
Порт Роттердама пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/port-2080254659.html
Порт Роттердама пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива
Порт Роттердама пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива - РИА Новости, 12.03.2026
Порт Роттердама пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива
Порт нидерландского Роттердама - крупнейший порт в Европе - пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива на движение танкеров, последствия можно будет... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:55:00+03:00
2026-03-12T15:55:00+03:00
в мире
ормузский пролив
роттердам
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072004642_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_d4c8cfd0e06db15f9964cd0136900b90.jpg
https://ria.ru/20260312/proliv-2080236871.html
https://ria.ru/20260312/tanker-2080231409.html
ормузский пролив
роттердам
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072004642_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e3608b918c3d40bab7fa92b08b74334e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, роттердам, иран
В мире, Ормузский пролив, Роттердам, Иран
Порт Роттердама пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива

РИА Новости: порт Роттердама пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива

© AP Photo / Peter DejongПорт Роттердама
Порт Роттердама - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Порт Роттердама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Порт нидерландского Роттердама - крупнейший порт в Европе - пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива на движение танкеров, последствия можно будет увидеть через неделю-две, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.
"Никаких задержек или изменений по количеству танкеров нет", - сказала Хесселинк в ответ на вопрос агентства о том, повлияли ли ограничения в Ормузском проливе на движение танкеров в порт Роттердама.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе
Вчера, 14:59
По ее словам, нужно подождать еще неделю или две, чтобы увидеть возможные последствия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Танкер Шенлонг в порту Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
СМИ: прибывший в Индию танкер отключал транспондеры для прохождения Ормуза
Вчера, 14:36
 
В миреОрмузский проливРоттердамИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала