Порт Роттердама пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива

ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Порт нидерландского Роттердама - крупнейший порт в Европе - пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива на движение танкеров, последствия можно будет увидеть через неделю-две, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.