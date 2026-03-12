Рейтинг@Mail.ru
Порт Амстердама не фиксирует задержек из-за блокировки Ормузского пролива - РИА Новости, 12.03.2026
15:21 12.03.2026
Порт Амстердама не фиксирует задержек из-за блокировки Ормузского пролива
Порт Амстердама не фиксирует задержек и перебоев в движении танкеров в связи с блокировкой Ормузского пролива, заявила РИА Новости пресс-секретарь порта Карлейн
в мире
РИА Новости
в мире, ормузский пролив, иран, сша, амстердам
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Амстердам
Порт Амстердама не фиксирует задержек из-за блокировки Ормузского пролива

Ван Эссен: порт Амстердама не фиксирует задержек судов из-за блокировки Ормуза

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Порт Амстердама не фиксирует задержек и перебоев в движении танкеров в связи с блокировкой Ормузского пролива, заявила РИА Новости пресс-секретарь порта Карлейн ван Эссен.
"На данный момент мы не наблюдаем задержек или перебоев", - сказала ван Эссен, комментируя агентству ситуацию с движением танкеров на фоне блокировки Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе
