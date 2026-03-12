https://ria.ru/20260312/port-2080243128.html
Порт Амстердама не фиксирует задержек из-за блокировки Ормузского пролива
Порт Амстердама не фиксирует задержек и перебоев в движении танкеров в связи с блокировкой Ормузского пролива, заявила РИА Новости пресс-секретарь порта Карлейн РИА Новости, 12.03.2026
в мире
ормузский пролив
иран
сша
амстердам
