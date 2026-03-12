Яковчук: мощности Мурманского порта готовы к перевалке любых грузов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мощности и оборудование Мурманского морского торгового порта (ММТП) поддерживаются в рабочем состоянии и готовы в короткие сроки обеспечить перевалку универсальных грузов для клиентов, рассказал РИА Новости коммерческий директор АО "ММТП" и ООО "Мурманский балкерный терминал" Владислав Яковчук.

Ранее сообщалось, что Мурманский балкерный терминал (МБТ) группы компаний "Портовый Альянс" договорился о срочной перевалке 100 тысяч тонн калийных удобрений для одного из грузоотправителей, работающего с балтийскими портами. Срочность заказа связана со сложной ледовой обстановкой в Финском заливе.

"Мы готовы страховать балтийское и черноморско-азовское направления и принимать любые грузы, в том числе в авральном режиме. Возможности порта это позволяют. Но нам, конечно, прежде всего интересны долгосрочные стабильные отношения и большие объемы грузов", - указал Яковчук.

Калийная линия

Как рассказал представитель ММТП, нынешний срочный контракт на 100 тысяч тонн калийных удобрений – это уже заказ от второго клиента, пришедшего с Балтийского направления.

"С января МБТ обслуживает регулярные в 2026 году экспортные поставки калия от российского производителя, также ранее работавшего с портом Балтийского бассейна. На сегодняшний день по налаженной технологии, на глубоководном причале, способном с нуля загружать суда класса "Панамакс", мы отправили на экспорт порядка 220 тысяч тонн калийных удобрений", - сообщил топ-менеджер.

Что касается нового клиента, то его проблемой стал неожиданный наплыв льдов в Финском заливе, который наблюдался впервые за 10-12 лет.

"Оперативно под эту задачу мы разработали схему с использованием балкеров класса "Супрамакс" (предельная величина до 65 тысяч тонн). Такой подход позволяет сократить число рейсов и снизить транспортные издержки. Загрузка первого судна – это 50 тысяч тонн - завершится уже в четверг, а 13 марта подойдет и второе судно", - констатировал Яковчук.

Работа на диверсификацию

Представитель ММТП подчеркнул, что порт активно нацелен на диверсификацию грузов, поскольку снижение цены угля на мировом рынке сделало его перевалку через Мурманский порт нерентабельном с учетом высокой стоимости доставки по железной дороге.

"Наша статистика показывает снижение в 2025 году грузопотока по углю на 30% к 2024 году, а за январь-февраль текущего года видим снижение порядка 20-25%. Это заставило нас адаптироваться, перестроив операции, сохранив при этом высокую гибкость инфраструктуры. Теперь приоритеты — диверсифицированные навалочные грузы с высокой добавленной стоимостью: железорудный концентрат (ЖРК) — рост доли до 37% благодаря стабильным поставкам для рынков Азии, минеральные удобрения (в том числе калийные) — ключевой фокус МБТ как единственного специализированного терминала за Полярным кругом. Также в сотрудничестве с управляющей компанией "Портовый Альянс" мы прорабатываем такие грузы как металл, контейнеры, но сегодня все упирается в стоимость доставки", - сказал Яковчук.

Он добавил, что даже с учетом длинного транспортного плеча мурманский порт способен конкурировать с портами Балтики при отправке грузов в Южную Америку с учетом существующих ставок фрахта.

"ММТП и МБТ обеспечивают экспортерам выход к мировым рынкам через Баренцево море с круглогодичной навигацией без ледокольного сопровождения в акватории порта и на подходах к нему. Глубоководная инфраструктура позволяет работать с судами крупных классов, включая "Панамакс" и "Кэпсайз". Это создает дополнительные возможности для стабильных поставок в страны Азии, Африки и Латинской Америки на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности", - отметил представитель порта.