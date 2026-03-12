Рейтинг@Mail.ru
Зеленский использует население в качестве живого щита, заявил Полянский - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/polyanskiy-2080251229.html
Зеленский использует население в качестве живого щита, заявил Полянский
Зеленский использует население в качестве живого щита, заявил Полянский - РИА Новости, 12.03.2026
Зеленский использует население в качестве живого щита, заявил Полянский
Владимир Зеленский использует мирных украинцев в качестве "живого щита", заявил на постсовете ОБСЕ постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:44:00+03:00
2026-03-12T15:44:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий полянский
владимир зеленский
amnesty international
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ec2160aebb38846186f668fdf61f4188.jpg
https://ria.ru/20260312/bryansk-2080239768.html
https://ria.ru/20260312/zaharova-2080226542.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_164:0:2393:1672_1920x0_80_0_0_9b02dd75528455c97cf14691351de7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дмитрий полянский, владимир зеленский, amnesty international, обсе
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, Amnesty International, ОБСЕ
Зеленский использует население в качестве живого щита, заявил Полянский

Полянский: Зеленский использует мирных украинцев в качестве живого щита

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский использует мирных украинцев в качестве "живого щита", заявил на постсовете ОБСЕ постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
"Мы имеем дело с грубейшими нарушениями международного гуманитарного права - мирные украинцы по сути используются Зеленским и его приспешниками в качестве "живого щита", - отметил дипломат на заседании в четверг.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по Брянску
Вчера, 15:10
Полянский уточнил, что в ходе постсовета российская сторона вновь услышала избитые и безосновательные утверждения о том, что Вооружённые силы России якобы наносят удары по гражданским объектам.
"Констатируем, что наши оппоненты в очередной раз пытаются лицемерно закрывать глаза на то, что трагедии с гибелью мирного населения на Украине происходят из-за намеренного размещения киевскими властями систем ПВО, тяжёлых вооружений и пунктов управления в жилых кварталах, больницах и школах", - сказал Полянский.
Он подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно высокоточным оружием либо по объектам, относящимся к военному потенциалу Украины, либо - в качестве ответной меры - по энергетическим объектам.
"Даже структуры, которых сложно заподозрить в симпатии к России, например, Amnesty International, неоднократно фиксировали факты размещения украинских огневых позиций в школах и использования больниц в качестве военных баз", - добавил постпред.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Захарова ответила на оскорбление крымчан Зеленским
Вчера, 14:19
 
В миреРоссияУкраинаДмитрий ПолянскийВладимир ЗеленскийAmnesty InternationalОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала