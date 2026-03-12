Зеленский использует население в качестве живого щита, заявил Полянский

ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский использует мирных украинцев в качестве "живого щита", заявил на постсовете ОБСЕ постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
"Мы имеем дело с грубейшими нарушениями международного гуманитарного права - мирные украинцы по сути используются Зеленским и его приспешниками в качестве "живого щита", - отметил дипломат на заседании в четверг.
"Констатируем, что наши оппоненты в очередной раз пытаются лицемерно закрывать глаза на то, что трагедии с гибелью мирного населения на Украине происходят из-за намеренного размещения киевскими властями систем ПВО, тяжёлых вооружений и пунктов управления в жилых кварталах, больницах и школах", - сказал Полянский.
Он подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно высокоточным оружием либо по объектам, относящимся к военному потенциалу Украины, либо - в качестве ответной меры - по энергетическим объектам.
"Даже структуры, которых сложно заподозрить в симпатии к России, например, Amnesty International, неоднократно фиксировали факты размещения украинских огневых позиций в школах и использования больниц в качестве военных баз", - добавил постпред.