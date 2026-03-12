Зеленский использует население в качестве живого щита, заявил Полянский

ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский использует мирных украинцев в качестве "живого щита", заявил на постсовете ОБСЕ постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно высокоточным оружием либо по объектам, относящимся к военному потенциалу Украины, либо - в качестве ответной меры - по энергетическим объектам.