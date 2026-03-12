Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши наложил вето на закон о кредите SAFE на закупку вооружения - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/polsha-2080360955.html
Президент Польши наложил вето на закон о кредите SAFE на закупку вооружения
Президент Польши наложил вето на закон о кредите SAFE на закупку вооружения - РИА Новости, 12.03.2026
Президент Польши наложил вето на закон о кредите SAFE на закупку вооружения
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что наложил вето на закон о получении Польшей кредита на закупку вооружения в 44 миллиарда евро по программе SAFE. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:08:00+03:00
2026-03-12T23:08:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071226160_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_19d7ab93da80342a93adcf3c73c8c4cd.jpg
https://ria.ru/20260312/polsha-2080241516.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071226160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0578427bb07e01bd0eaee7e5e5bac8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, кароль навроцкий, евросоюз
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Евросоюз
Президент Польши наложил вето на закон о кредите SAFE на закупку вооружения

Навроцкий: Польша не подпишет закон о кредите SAFE, он ей невыгоден

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что наложил вето на закон о получении Польшей кредита на закупку вооружения в 44 миллиарда евро по программе SAFE.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент, и он поступил на подпись президенту республики.
"Я принял решение о том, что не подпишу закон о кредите SAFE", - сказал Навроцкий.
По его мнению, данный кредит невыгоден Польше.
"С самого начала проект SAFE вызывал много вопросов и сомнений. Механизм SAFE является огромным иностранным кредитом на 45 лет в иностранной валюте, проценты по которому могут составить до 180 миллиардов злотых (около 48 миллиардов долларов). Поляки будут должны отдать дополнительно еще одну сумму кредита, а заработают на этом западные банки и финансовые институты", - сказал президент.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Ближневосточный конфликт создал риск поставкам оружия ЕС, считают в Польше
Вчера, 15:15
 
В миреПольшаКароль НавроцкийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала