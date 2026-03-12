Президент Польши наложил вето на закон о кредите SAFE на закупку вооружения

ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что наложил вето на закон о получении Польшей кредита на закупку вооружения в 44 миллиарда евро по программе SAFE.

"С самого начала проект SAFE вызывал много вопросов и сомнений. Механизм SAFE является огромным иностранным кредитом на 45 лет в иностранной валюте, проценты по которому могут составить до 180 миллиардов злотых (около 48 миллиардов долларов). Поляки будут должны отдать дополнительно еще одну сумму кредита, а заработают на этом западные банки и финансовые институты", - сказал президент.