Президент Польши наложил вето на закон о кредите SAFE на закупку вооружения
Президент Польши наложил вето на закон о кредите SAFE на закупку вооружения - РИА Новости, 12.03.2026
Президент Польши наложил вето на закон о кредите SAFE на закупку вооружения
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что наложил вето на закон о получении Польшей кредита на закупку вооружения в 44 миллиарда евро по программе SAFE.
Президент Польши наложил вето на закон о кредите SAFE на закупку вооружения
ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что наложил вето на закон о получении Польшей кредита на закупку вооружения в 44 миллиарда евро по программе SAFE.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше
44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент, и он поступил на подпись президенту республики.
"Я принял решение о том, что не подпишу закон о кредите SAFE", - сказал Навроцкий
.
По его мнению, данный кредит невыгоден Польше.
"С самого начала проект SAFE вызывал много вопросов и сомнений. Механизм SAFE является огромным иностранным кредитом на 45 лет в иностранной валюте, проценты по которому могут составить до 180 миллиардов злотых (около 48 миллиардов долларов). Поляки будут должны отдать дополнительно еще одну сумму кредита, а заработают на этом западные банки и финансовые институты", - сказал президент.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС
для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.