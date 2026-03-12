Ближневосточный конфликт создал риск поставкам оружия ЕС, считают в Польше

В связи с этим польский министр призвал "радикально" увеличить производство вооружения как в США, так и в Европе.

"Мы следим за этой ситуацией, но сегодня производственные возможности как Европы, так и США недостаточны. Они должны радикально возрасти", - сказал Косиняк-Камыш.