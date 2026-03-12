Рейтинг@Mail.ru
Ближневосточный конфликт создал риск поставкам оружия ЕС, считают в Польше - РИА Новости, 12.03.2026
15:15 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/polsha-2080241516.html
Ближневосточный конфликт создал риск поставкам оружия ЕС, считают в Польше
Ближневосточный конфликт создал риск поставкам оружия ЕС, считают в Польше - РИА Новости, 12.03.2026
Ближневосточный конфликт создал риск поставкам оружия ЕС, считают в Польше
Конфликт на Ближнем Востоке создал серьезный риск для поставок американского вооружения европейским странам, заявил журналистам министр национальной обороны... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:15:00+03:00
2026-03-12T15:15:00+03:00
в мире
сша
европа
польша
владислав косиняк-камыш
евросоюз
в мире, сша, европа, польша, владислав косиняк-камыш , евросоюз
В мире, США, Европа, Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Евросоюз
Ближневосточный конфликт создал риск поставкам оружия ЕС, считают в Польше

МО Польши: Ближневосточный конфликт создал риск поставкам оружия США в ЕС

Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке создал серьезный риск для поставок американского вооружения европейским странам, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Сейчас все страны Персидского залива, являющиеся друзьями Соединенных Штатов, такие как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, использовали очень много вооружения для противовоздушной обороны – ракет против баллистических ракет, против дронов. Пополнение этих запасов, пополнение ракет противовоздушной обороны займет много времени. И это создает опасность также для поставок для нас, для наших партнеров в Европе американской техники", - сказал Косиняк-Камыш.
"Есть риск, есть серьезный риск опоздания поставок для множества получателей в Европе, так как приоритетом является, во-первых, армия США и страны, которые непосредственно участвуют в этом конфликте", - продолжил он.
В связи с этим польский министр призвал "радикально" увеличить производство вооружения как в США, так и в Европе.
"Мы следим за этой ситуацией, но сегодня производственные возможности как Европы, так и США недостаточны. Они должны радикально возрасти", - сказал Косиняк-Камыш.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В ЕС опасаются, что Трамп прекратит поставки оружия Украине, пишут СМИ
В миреСШАЕвропаПольшаВладислав Косиняк-КамышЕвросоюз
 
 
