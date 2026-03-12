Ближневосточный конфликт создал риск поставкам оружия ЕС, считают в Польше

ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке создал серьезный риск для поставок американского вооружения европейским странам, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Сейчас все страны Персидского залива, являющиеся друзьями Соединенных Штатов, такие как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, использовали очень много вооружения для противовоздушной обороны – ракет против баллистических ракет, против дронов. Пополнение этих запасов, пополнение ракет противовоздушной обороны займет много времени. И это создает опасность также для поставок для нас, для наших партнеров в Европе американской техники", - сказал Косиняк-Камыш.
"Есть риск, есть серьезный риск опоздания поставок для множества получателей в Европе, так как приоритетом является, во-первых, армия США и страны, которые непосредственно участвуют в этом конфликте", - продолжил он.
В связи с этим польский министр призвал "радикально" увеличить производство вооружения как в США, так и в Европе.
"Мы следим за этой ситуацией, но сегодня производственные возможности как Европы, так и США недостаточны. Они должны радикально возрасти", - сказал Косиняк-Камыш.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.