Польша ввела в эксплуатацию "антидроновый щит" на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.03.2026
14:16 12.03.2026
Польша ввела в эксплуатацию "антидроновый щит" на границе с Белоруссией
Польша ввела в эксплуатацию "антидроновый щит" на границе с Белоруссией
Польша ввела в эксплуатацию "антидроновый щит" на границе с Белоруссией

Граница Белоруссии и Польши
Граница Белоруссии и Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Польша ввела в эксплуатацию первую очередь "антидронового щита" на границе с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
"Система введена в действие. Первый модуль, который мы установили на нашей восточной границе. Эта система состоит из двух элементов – из системы радаров, которые выявляют воздушные объекты, и системы радиосканеров, которые идентифицируют эти объекты, чтобы потом с ними бороться и их уничтожать", - сказал Кервиньский.
По его словам, первая очередь "антидроновой стены" контролирует несколько десятков километров границы. При этом министр заявил, что намерением властей страны является оборудование данными системами "всей нашей восточной сухопутной и морской границы".
В конце октября 2025 года заместитель министра внутренних дел и администрации польской республики Чеслав Мрочек заявил, что Польша строит на восточной границе систему борьбы с дронами. Он добавил, что завершить строительство антидроновой системы планируется в 2026 году.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
