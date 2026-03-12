https://ria.ru/20260312/politsija-2080343735.html
В Самарской области полиция ищет пропавших брата и сестру
Полиция ищет брата и сестру из Новокуйбышевска в Самарской области, которые ушли из дома в среду и не вернулись, сообщили журналистам в региональном ГУМВД... РИА Новости, 12.03.2026
новокуйбышевск
самарская область
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Полиция ищет брата и сестру из Новокуйбышевска в Самарской области, которые ушли из дома в среду и не вернулись, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России.
"Сотрудники ОМВД России
по городу Новокуйбышевску
устанавливают местонахождение несовершеннолетних жителей города Новокуйбышевска Севрюгиной Анастасии Александровны, 2010 года рождения, и Севрюгина Никиты Александровича, 2016 года рождения, которые 11 марта примерно в 14.00 (13.00 мск) ушли из дома по проспекту Победы и до настоящего времени не вернулись", - говорится в сообщении
регионального главка МВД.
Девочке на вид 15 лет, у нее полное телосложение, русые волосы. Она была одета в черную куртку, розовую шапку, а также черные свободные штаны и кроссовки. Мальчику на вид 10 лет, у него худощавое телосложение и светло-русые волосы. Он был одет в синюю куртку, бело-коричневую шапку, серые спортивные штаны и зеленые сапоги.
Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, обратиться в отдел полиции Новокуйбышевска или по телефону дежурной части городского отдела МВД России 8 (84635) 6 67 81 или 112.