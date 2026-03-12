В Самарской области полиция ищет пропавших брата и сестру

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Полиция ищет брата и сестру из Новокуйбышевска в Самарской области, которые ушли из дома в среду и не вернулись, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России.

Девочке на вид 15 лет, у нее полное телосложение, русые волосы. Она была одета в черную куртку, розовую шапку, а также черные свободные штаны и кроссовки. Мальчику на вид 10 лет, у него худощавое телосложение и светло-русые волосы. Он был одет в синюю куртку, бело-коричневую шапку, серые спортивные штаны и зеленые сапоги.