Люди на скамейке на улице в Москве. Архивное фото

Люди на скамейке на улице в Москве

В Москве в четверг ожидаются до плюс 15 градусов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сейчас в столице нашей Родины за окном плюс 4,0 градуса… Без осадков… В течение дня инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать антициклону, и погода вновь наладится, а показатели максимальных термометров устремятся на штурм рекорда 2025 года, когда в этот день было плюс 11,0 градусов. Такой температурный фон аномально высокий – на 10-12 градусов превышает климатическую норму, и соответствует многолетним показателям второй половины апреля. Максимальная температура сегодня в Москве составит плюс 12 - плюс 15 градусов", - рассказал Тишковец

Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный один-шесть метров в секунду.