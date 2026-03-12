Рейтинг@Mail.ru
В Москве в четверг ожидаются до плюс 15 градусов - РИА Новости, 12.03.2026
07:33 12.03.2026
В Москве в четверг ожидаются до плюс 15 градусов
Без осадков и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.03.2026
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сейчас в столице нашей Родины за окном плюс 4,0 градуса… Без осадков… В течение дня инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать антициклону, и погода вновь наладится, а показатели максимальных термометров устремятся на штурм рекорда 2025 года, когда в этот день было плюс 11,0 градусов. Такой температурный фон аномально высокий – на 10-12 градусов превышает климатическую норму, и соответствует многолетним показателям второй половины апреля. Максимальная температура сегодня в Москве составит плюс 12 - плюс 15 градусов", - рассказал Тишковец.
Уличный термометр - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Синоптик рассказал, что москвичей ожидает аномально теплая погода
Вчера, 22:57
Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный один-шесть метров в секунду.
"Показания барометров будут слабо расти и составят 753 миллиметра ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные", - подчеркнул синоптик.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Климатологи предупредили, какими будут весна и лето 2026-го
10 марта, 17:51
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
