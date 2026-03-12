Рейтинг@Mail.ru
07:27 12.03.2026
Воздух в Москве прогрелся до плюс 14 градусов в среду, рассказал синоптик
Воздух в Москве прогрелся до плюс 14 градусов в среду, рассказал синоптик
Среда в Москве стала самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:27:00+03:00
2026-03-12T07:27:00+03:00
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Воздух в Москве прогрелся до плюс 14 градусов в среду, рассказал синоптик

РИА Новости: среда в Москве стала самым теплым днем с начала года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Среда в Москве стала самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что аномально теплая погода ожидается в Москве до конца этой недели, столбики термометров могут подняться до плюс 14 градусов.
"В Москве вчера был самый теплый день с начала года. На опорной метеостанции ВДНХ максимальная температура воздуха составила плюс 12,2 градуса (до рекорда не хватило 0,8 градуса), в Тушино - плюс 11,2 градуса, МГУ - плюс 13,4 градуса, Бутово - плюс 10,9 градуса, а в центре столицы, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 14,0 градусов", - рассказал синоптик.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Климатологи предупредили, какими будут весна и лето 2026-го
10 марта, 17:51
 
