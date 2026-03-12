https://ria.ru/20260312/pogoda-2080118096.html
Воздух в Москве прогрелся до плюс 14 градусов в среду, рассказал синоптик
Воздух в Москве прогрелся до плюс 14 градусов в среду, рассказал синоптик - РИА Новости, 12.03.2026
Воздух в Москве прогрелся до плюс 14 градусов в среду, рассказал синоптик
Среда в Москве стала самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:27:00+03:00
2026-03-12T07:27:00+03:00
2026-03-12T07:27:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757449748_0:215:3145:1984_1920x0_80_0_0_036247057b1da01594a95d8084da7793.jpg
https://ria.ru/20260310/klimatologi-2079735815.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757449748_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_4a4682b0b7956625522d7d4080e5b84d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Воздух в Москве прогрелся до плюс 14 градусов в среду, рассказал синоптик
РИА Новости: среда в Москве стала самым теплым днем с начала года
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Среда в Москве стала самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец
сообщал РИА Новости, что аномально теплая погода ожидается в Москве
до конца этой недели, столбики термометров могут подняться до плюс 14 градусов.
"В Москве вчера был самый теплый день с начала года. На опорной метеостанции ВДНХ максимальная температура воздуха составила плюс 12,2 градуса (до рекорда не хватило 0,8 градуса), в Тушино - плюс 11,2 градуса, МГУ - плюс 13,4 градуса, Бутово - плюс 10,9 градуса, а в центре столицы, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 14,0 градусов", - рассказал синоптик.