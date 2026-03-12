Воздух в Москве прогрелся до плюс 14 градусов в среду, рассказал синоптик

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Среда в Москве стала самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве вчера был самый теплый день с начала года. На опорной метеостанции ВДНХ максимальная температура воздуха составила плюс 12,2 градуса (до рекорда не хватило 0,8 градуса), в Тушино - плюс 11,2 градуса, МГУ - плюс 13,4 градуса, Бутово - плюс 10,9 градуса, а в центре столицы, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 14,0 градусов", - рассказал синоптик.