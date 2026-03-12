https://ria.ru/20260312/poezd-2080193234.html
Из Пекина в Пхеньян отправился первый после шестилетнего перерыва поезд
Из Пекина в Пхеньян отправился первый после шестилетнего перерыва поезд - РИА Новости, 12.03.2026
Из Пекина в Пхеньян отправился первый после шестилетнего перерыва поезд
Первый после шестилетнего перерыва пассажирский поезд из Пекина в Пхеньян в четверг отправился из китайской столицы и через 23 часа 41 минуту прибудет в столицу РИА Новости, 12.03.2026
ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Первый после шестилетнего перерыва пассажирский поезд из Пекина в Пхеньян в четверг отправился из китайской столицы и через 23 часа 41 минуту прибудет в столицу КНДР, передает корреспондент РИА Новости.
Пассажирское железнодорожное сообщение между Китаем
и КНДР
, приостановленное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, в четверг официально возобновилось в обоих направления.
Китайская государственная железнодорожная корпорация ранее сообщила, что с 12 марта железнодорожное сообщение свяжет Пекин
и приграничный город Даньдун в северо-восточной китайской провинции Ляонин
со столицей КНДР Пхеньяном
.
Поезда между Пекином и Пхеньяном будут курсировать четыре раза в неделю в обе стороны по понедельникам, средам, четвергам и субботам, а по маршруту Даньдун-Пхеньян – ежедневно.
Поезд под номером К27 отправился с Пекинского железнодорожного вокзала в четверг в 17.26 по местному времени (12.26 мск), он прибудет на вокзал в городе Даньдун в пятницу в 7.35 по местному времени (2.35 мск), далее два международных вагона перецепят на поезд под номером 95, после чего состав отправится через границу. По прибытию на станцию Синыйджу в КНДР номер поезда изменится на 52, и он продолжит путь в Пхеньян, куда прибудет в 18.07 по местному времени (12.07 мск).
Приобрести билеты пока возможно только в специальных офлайн-кассах в пяти городах Китая: Пекине, Тяньцзине, Шэньяне
, Дандуне, а также на станции Шаньхайгуань города Циньхуандао, на онлайн-платформах они пока недоступны.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами, заявил, Китай и КНДР являются дружественными ближайшими соседями, и поддержание регулярного пассажирского железнодорожного сообщения имеет важное значение для содействия облегчению поездок граждан между двумя странами.
В Китайской государственной железнодорожной корпорации отмечали, что возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Китаем и КНДР будет способствовать передвижению людей, торгово-экономическому сотрудничеству и культурно-гуманитарным обменам между двумя странами.
Железнодорожное сообщение между столицами КНДР и КНР с остановками в городах Синыйчжу и Даньдун по обе стороны границы было установлено в 1954 году и с тех пор является символом корейско-китайской дружбы. С 2013 года поезда начали курсировать каждый день из-за роста числа пассажиров, посещавших Пхеньян и Пекин с туристическими и деловыми целями. Однако в 2020 году с началом пандемии COVID-19 и закрытием границ движение поездов между двумя столицами было приостановлено.