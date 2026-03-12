Из Пекина в Пхеньян отправился первый после шестилетнего перерыва поезд

ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Первый после шестилетнего перерыва пассажирский поезд из Пекина в Пхеньян в четверг отправился из китайской столицы и через 23 часа 41 минуту прибудет в столицу КНДР, передает корреспондент РИА Новости.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Китаем КНДР , приостановленное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, в четверг официально возобновилось в обоих направления.

Китайская государственная железнодорожная корпорация ранее сообщила, что с 12 марта железнодорожное сообщение свяжет Пекин и приграничный город Даньдун в северо-восточной китайской провинции Ляонин со столицей КНДР Пхеньяном

Поезда между Пекином и Пхеньяном будут курсировать четыре раза в неделю в обе стороны по понедельникам, средам, четвергам и субботам, а по маршруту Даньдун-Пхеньян – ежедневно.

Поезд под номером К27 отправился с Пекинского железнодорожного вокзала в четверг в 17.26 по местному времени (12.26 мск), он прибудет на вокзал в городе Даньдун в пятницу в 7.35 по местному времени (2.35 мск), далее два международных вагона перецепят на поезд под номером 95, после чего состав отправится через границу. По прибытию на станцию Синыйджу в КНДР номер поезда изменится на 52, и он продолжит путь в Пхеньян, куда прибудет в 18.07 по местному времени (12.07 мск).

Приобрести билеты пока возможно только в специальных офлайн-кассах в пяти городах Китая: Пекине, Тяньцзине, Шэньяне , Дандуне, а также на станции Шаньхайгуань города Циньхуандао, на онлайн-платформах они пока недоступны.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами, заявил, Китай и КНДР являются дружественными ближайшими соседями, и поддержание регулярного пассажирского железнодорожного сообщения имеет важное значение для содействия облегчению поездок граждан между двумя странами.

В Китайской государственной железнодорожной корпорации отмечали, что возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Китаем и КНДР будет способствовать передвижению людей, торгово-экономическому сотрудничеству и культурно-гуманитарным обменам между двумя странами.