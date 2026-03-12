Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 12.03.2026
Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ
Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ
Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Оболоник рассказал, как его в нетрезвом состоянии насильно мобилизовали и, несмотря на несколько заболеваний, признали РИА Новости, 12.03.2026
Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Оболоник рассказал, как его в нетрезвом состоянии насильно мобилизовали и, несмотря на несколько заболеваний, признали полностью здоровым для службы.
"Вышел в ларёк, ну а там наливают водочки, шёл 100 грамм выпить – выпил 100 грамм. Приехали на машине ТЦК, погрузили, купили бутылку водки. Перевезли в Широковский военкомат. Ну, пока мы ехали, я ее с горла шандарахнул", - сказал Оболоник в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Тяжело вздыхая, он рассказал, что страдает от гепатита "С" и хронического гастрита, а также получал сотрясения мозга и имеет проблемы со спиной. Однако медкомиссию эти доводы не убедили, она признала его полностью здоровым.
"Прошел учебку, супер бойцом не стал, потому что там она вообще нулевая, никакая вообще. Вообще даже не понимаю, почему меня забрали в эту армию. Весь сломанный, переломанный. Хребет, ребра. Четыре сотрясения мозга", - добавил он.
Отношение российских военнослужащих, к которым Оболоник попал в плен, он назвал более человеческим, чем то, которое демонстрировали боевики ВСУ.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
