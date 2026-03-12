https://ria.ru/20260312/plen-2080127352.html
Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ
Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ
Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Оболоник рассказал, как его в нетрезвом состоянии насильно мобилизовали и, несмотря на несколько заболеваний, признали РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:42:00+03:00
2026-03-12T08:42:00+03:00
2026-03-12T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20260311/plennyj-2080065651.html
https://ria.ru/20260311/soldat-2079855083.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ
Пленный Оболоник рассказал, как его насильно мобилизовали в нетрезвом состоянии
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Оболоник рассказал, как его в нетрезвом состоянии насильно мобилизовали и, несмотря на несколько заболеваний, признали полностью здоровым для службы.
"Вышел в ларёк, ну а там наливают водочки, шёл 100 грамм выпить – выпил 100 грамм. Приехали на машине ТЦК, погрузили, купили бутылку водки. Перевезли в Широковский военкомат. Ну, пока мы ехали, я ее с горла шандарахнул", - сказал Оболоник в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ
.
Тяжело вздыхая, он рассказал, что страдает от гепатита "С" и хронического гастрита, а также получал сотрясения мозга и имеет проблемы со спиной. Однако медкомиссию эти доводы не убедили, она признала его полностью здоровым.
"Прошел учебку, супер бойцом не стал, потому что там она вообще нулевая, никакая вообще. Вообще даже не понимаю, почему меня забрали в эту армию. Весь сломанный, переломанный. Хребет, ребра. Четыре сотрясения мозга", - добавил он.
Отношение российских военнослужащих, к которым Оболоник попал в плен, он назвал более человеческим, чем то, которое демонстрировали боевики ВСУ
.