Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Оболоник рассказал, как его в нетрезвом состоянии насильно мобилизовали и, несмотря на несколько заболеваний, признали полностью здоровым для службы.

"Вышел в ларёк, ну а там наливают водочки, шёл 100 грамм выпить – выпил 100 грамм. Приехали на машине ТЦК, погрузили, купили бутылку водки. Перевезли в Широковский военкомат. Ну, пока мы ехали, я ее с горла шандарахнул", - сказал Оболоник в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

Тяжело вздыхая, он рассказал, что страдает от гепатита "С" и хронического гастрита, а также получал сотрясения мозга и имеет проблемы со спиной. Однако медкомиссию эти доводы не убедили, она признала его полностью здоровым.

"Прошел учебку, супер бойцом не стал, потому что там она вообще нулевая, никакая вообще. Вообще даже не понимаю, почему меня забрали в эту армию. Весь сломанный, переломанный. Хребет, ребра. Четыре сотрясения мозга", - добавил он.