21:52 12.03.2026
В Azur Air заявили, что подготовят план корректирующих мероприятий
azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Azur Air, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© РИА Новости / Илья Питалев
Логотип авиакомпании AZUR air
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании AZUR air. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Azur Air на фоне ограничения срока сертификата эксплуатанта в кратчайшие сроки подготовит план корректирующих мероприятий и предоставит в Росавиацию данные об их выполнении, сообщили в авиакомпании.
Ранее в четверг Росавиация сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года.
"Авиакомпания Azur Air в кратчайшие сроки подготовит план необходимых корректирующих мероприятий и представит в Росавиацию исчерпывающие данные об их выполнении в установленные сроки", - говорится в сообщении.
Azur AirФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
