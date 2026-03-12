https://ria.ru/20260312/pkhuket-2080310588.html
На Пхукете пропал российский блогер
На Пхукете пропал российский блогер - РИА Новости, 12.03.2026
На Пхукете пропал российский блогер
Российский блогер и танцор Константин К. бесследно исчез на тайском острове Пхукете, рассказала его мать Ольга. РИА Новости, 12.03.2026
На Пхукете пропал российский блогер и танцор