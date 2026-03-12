Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете пропал российский блогер - РИА Новости, 12.03.2026
19:04 12.03.2026
На Пхукете пропал российский блогер
На Пхукете пропал российский блогер
На Пхукете пропал российский блогер

На Пхукете пропал российский блогер и танцор

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский блогер и танцор Константин К. бесследно исчез на тайском острове Пхукете, рассказала его мать Ольга.
"Никаких известий нет, я общалась в последний раз 16 января, а друг с ним разговаривал 18 января. Пока никакой информации нет, обратной связи (от экстренных служб) тоже нет", - сказала 360.ru мать пропавшего блогера.
Женщина добавила, что Константин К. поехал на Пхукет с другом на отдых и провел там три месяца, после чего должен был вылететь в Камбоджу для продления визы. Во время последнего телефонного разговора с сыном Ольга заметила у него признаки употребления запрещенных веществ. Больше на связь с матерью блогер не выходил.
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде
В Таиланде туристка из Крыма впала в кому после операции
11 марта, 16:12
11 марта, 16:12
 
Пхукет (остров)В миреТаиланд
 
 
