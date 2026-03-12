Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредил о скрытой опасности безалкогольных вина и пива - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/pivo-2080250979.html
Врач предупредил о скрытой опасности безалкогольных вина и пива
Врач предупредил о скрытой опасности безалкогольных вина и пива - РИА Новости, 12.03.2026
Врач предупредил о скрытой опасности безалкогольных вина и пива
Безалкогольное вино и пиво имеет накопительный эффект и не рекомендованы людям с зависимостью или после прохождения лечения от нее, при систематическом приеме... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:44:00+03:00
2026-03-12T15:44:00+03:00
общество
здоровье - общество
алкоголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000494503_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_0d4733e11482c6db14312b77e3fe9c5b.jpg
https://ria.ru/20251214/vino-2061923587.html
https://ria.ru/20251227/pivo-2065019363.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000494503_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_69ac23dcd370f11de23456d49ab3640b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, алкоголь
Общество, Здоровье - Общество, Алкоголь
Врач предупредил о скрытой опасности безалкогольных вина и пива

Нарколог Шуров: у безалкогольных вина и пива есть накопительный эффект

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБокал вина
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Бокал вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Безалкогольное вино и пиво имеет накопительный эффект и не рекомендованы людям с зависимостью или после прохождения лечения от нее, при систематическом приеме они негативно влияют на работу различных систем организма, рассказал интернет-изданию "Лента.ру" врач-психиатр, нарколог, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров.
"Но это не означает, что пить такие напитки можно без ограничений и ежедневно. У безалкогольных вина и пива есть накопительный эффект. Кроме того, при систематическом приеме они негативно влияют на работу различных систем организма. Безалкогольные пиво и вино не рекомендованы людям с зависимостью или после прохождения лечения от нее - высок риск рецидива", - пишет интернет-издание, ссылаясь на слова Шурова.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного
14 декабря 2025, 08:59
По словам эксперта, если на этикетке или банке напитка указано ноль градусов, то он безопасен с точки зрения закона.
"В подобной продукции содержится незначительное количество остаточного алкоголя, микроскопическое. Сомневающиеся автомобилисты могут себя тестировать алкотестером", - объясняет специалист.
Бутылки на конвейере - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива
27 декабря 2025, 07:41
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала