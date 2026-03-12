https://ria.ru/20260312/pivo-2080250979.html
Врач предупредил о скрытой опасности безалкогольных вина и пива
Врач предупредил о скрытой опасности безалкогольных вина и пива
Безалкогольное вино и пиво имеет накопительный эффект и не рекомендованы людям с зависимостью или после прохождения лечения от нее, при систематическом приеме... РИА Новости, 12.03.2026
Нарколог Шуров: у безалкогольных вина и пива есть накопительный эффект
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Безалкогольное вино и пиво имеет накопительный эффект и не рекомендованы людям с зависимостью или после прохождения лечения от нее, при систематическом приеме они негативно влияют на работу различных систем организма, рассказал интернет-изданию "Лента.ру"
врач-психиатр, нарколог, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров.
"Но это не означает, что пить такие напитки можно без ограничений и ежедневно. У безалкогольных вина и пива есть накопительный эффект. Кроме того, при систематическом приеме они негативно влияют на работу различных систем организма. Безалкогольные пиво и вино не рекомендованы людям с зависимостью или после прохождения лечения от нее - высок риск рецидива", - пишет интернет-издание, ссылаясь на слова Шурова.
По словам эксперта, если на этикетке или банке напитка указано ноль градусов, то он безопасен с точки зрения закона.
"В подобной продукции содержится незначительное количество остаточного алкоголя, микроскопическое. Сомневающиеся автомобилисты могут себя тестировать алкотестером", - объясняет специалист.