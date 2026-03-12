Дмитриев доложит Путину о контактах в США, заявил Песков

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в четверг вернется в Россию и доложит президенту РФ Владимиру Путину о своих контактах в США, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.