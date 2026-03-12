https://ria.ru/20260312/peskov-2080199337.html
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными - РИА Новости, 12.03.2026
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно безрассудными действия киевского режима, комментируя попытки атаковать дронами компрессорную... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:53:00+03:00
2026-03-12T12:53:00+03:00
2026-03-12T13:00:00+03:00
киев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260312/peskov-2080199634.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, дмитрий песков
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными
Песков: попытки Киева атаковать КС "Русская" абсолютно безрассудны