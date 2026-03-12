Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными
12:53 12.03.2026 (обновлено: 13:00 12.03.2026)
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными - РИА Новости, 12.03.2026
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно безрассудными действия киевского режима, комментируя попытки атаковать дронами компрессорную... РИА Новости, 12.03.2026
киев
дмитрий песков
киев
киев, дмитрий песков
Киев, Дмитрий Песков
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными

Песков: попытки Киева атаковать КС "Русская" абсолютно безрассудны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно безрассудными действия киевского режима, комментируя попытки атаковать дронами компрессорную станцию "Русская".
"Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран. Абсолютно безрассудные действия киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Киевский режим в ночь на 12 марта атаковал ударными дронами самолётного типа компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Она обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям. С 3.55 до 06.45 мск расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов.
Европа не желает способствовать урегулированию на Украине, заявил Песков
