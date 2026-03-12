Рейтинг@Mail.ru
Киев препятствует мирному процессу и находит отклик в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 12.03.2026 (обновлено: 13:00 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/peskov-2080199054.html
Киев препятствует мирному процессу и находит отклик в Европе, заявил Песков
Киев препятствует мирному процессу и находит отклик в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 12.03.2026
Киев препятствует мирному процессу и находит отклик в Европе, заявил Песков
Киев по-разному пытается препятствовать мирному процессу и находит положительный отклик в европейских столицах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:53:00+03:00
2026-03-12T13:00:00+03:00
киев
в мире
россия
европа
дмитрий песков
эммануэль макрон
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260312/peskov-2080199337.html
киев
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, в мире, россия, европа, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир зеленский
Киев, В мире, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Киев препятствует мирному процессу и находит отклик в Европе, заявил Песков

Песков: Киев пытается препятствовать мирному процессу и находит отклик в Европе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Киев по-разному пытается препятствовать мирному процессу и находит положительный отклик в европейских столицах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в офисе французского лидера сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу примет Владимира Зеленского в Париже.
"В данном случае киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствования, наверное, мирному процессу. Делает это, пытается делать по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле прокомментировали бы заявление Елисейского дворца, что Макрон примет Зеленского, чтобы обсудить дальнейшие способы усиления давления на Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными
Вчера, 12:53
 
КиевВ миреРоссияЕвропаДмитрий ПесковЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала