12:51 12.03.2026
Идея оказывать давление на Россию абсурдна, заявил Песков
Идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, как в Кремле прокомментировали бы то, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с Владимиром Зеленским способы усиления давления на Россию.
"Сама по себе идея пытаться оказывать давление на Россию - абсурдна", - сказал Песков журналистам.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщало, что Макрон примет Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце.
Европа не желает способствовать урегулированию на Украине, заявил Песков
