Идея оказывать давление на Россию абсурдна, заявил Песков
Идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:51:00+03:00
2026-03-12T12:51:00+03:00
2026-03-12T12:58:00+03:00
россия
франция
дмитрий песков
эммануэль макрон
владимир зеленский
россия
франция
россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир зеленский
Россия, Франция, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Песков: идея оказывать давление на Россию абсурдна